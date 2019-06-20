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РИА Новости

Евросоюз продлил санкции против России

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Совет ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года, говорится в обнародованном в четверг решении.
"Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя", — говорится в сообщении.
Санкции включают запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в ЕС", "инвестиции в Крым или Севастополь".
"Это означает, что европейские или базирующиеся в ЕС компании не могут покупать недвижимость в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять соответствующие услуги", — говорится в сообщении.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
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Кроме того, это затрагивает туристические услуги в Крыму или Севастополе. "Европейские круизные суда не могут заходить в порты Крымского полуострова, кроме как в случае чрезвычайной ситуации", — указывается в сообщении.
Запрещен также "экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах и связанных с разведкой, разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов".
Техническая помощь, посредничество, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, "также не должны предоставляться".
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Надо выплаты в ПАСЕ приостановить до этого же срока.
20 июня, 16:08
Александр В
5220024
В очередной раз, выражаю поддержку, товарищам из ЕС. Так держать! Больше санкций, хороших и разных!
20 июня, 16:08
kkol2
281110011
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