Евросоюз продлил санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Совет ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года, говорится в обнародованном в четверг решении.

"Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя", — говорится в сообщении.

Санкции включают запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в ЕС", "инвестиции в Крым или Севастополь".

"Это означает, что европейские или базирующиеся в ЕС компании не могут покупать недвижимость в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять соответствующие услуги", — говорится в сообщении.

Кроме того, это затрагивает туристические услуги в Крыму или Севастополе. "Европейские круизные суда не могут заходить в порты Крымского полуострова, кроме как в случае чрезвычайной ситуации", — указывается в сообщении.

Запрещен также "экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах и связанных с разведкой, разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов".