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РИА Новости

В Белоруссии остается около 630 тысяч тонн "грязной" нефти

Вчера, 16:05
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Около 630 тысяч тонн некондиционной российской нефти остается в трубопроводной системе "Дружбы" на территории Белоруссии, сообщил в четверг белорусский госконцерн "Белнефтехим"
"В настоящее время на территории Республики Беларусь в трубопроводах находится около 630 тысяч тонн некондиционной нефти", - говорится в сообщении концерна, поступившем в РИА Новости.
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По данным "Белнефтехима", в строгом соответствии с принятой сторонами дорожной картой белорусский оператор "Дружбы", ОАО "Гомельтранснефть Дружба", проводит вытеснение загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. Как отметили в концерне, на 20 июня разделительный снаряд прошел 223 километра от Кобрина, завершить очищение третьей, последней нитки нефтепровода от границы до линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" планируется к началу июля.
"Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи", - заметили в концерне.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
Ранее Минск и Москва согласовали проект дорожной карты, в которой прописаны мероприятия, направленные на замещение на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества. Предусмотрено также обеспечение сырьем двух белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении Европы.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"БелнефтехимБелоруссияЭкономика
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