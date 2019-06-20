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РИА Новости

Сейм Латвии утвердил запрет на ношение советской и нацистской военной формы

Вчера, 16:05
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CC0 / NakNakNak / Рига
Рига
CC0 / NakNakNak /
Рига . Архивное фото
РИГА, 20 июн – РИА Новости. Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, запрещающий ношение советской и нацистской военной формы на любых общественных мероприятиях, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила поправки к законодательству, запрещающие на общественных мероприятиях носить формы тоталитарных режимов, в том числе форму Красной армии и нацистской Германии. Под запрет также попали нацистская свастика, знаки СС, серпа и молота, флаги, гербы и гимны.
Запрет поддержало большинство депутатов Сейма. Поправки вступят в силу 1 января 2020 года, если их утвердит президент.
За нарушение закона полагается штраф до 70 евро для физических лиц и 580 евро для юридических лиц.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
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