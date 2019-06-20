Сейм Латвии утвердил запрет на ношение советской и нацистской военной формы

РИГА, 20 июн – РИА Новости. Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, запрещающий ношение советской и нацистской военной формы на любых общественных мероприятиях, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила поправки к законодательству, запрещающие на общественных мероприятиях носить формы тоталитарных режимов, в том числе форму Красной армии и нацистской Германии. Под запрет также попали нацистская свастика, знаки СС, серпа и молота, флаги, гербы и гимны.

Запрет поддержало большинство депутатов Сейма. Поправки вступят в силу 1 января 2020 года, если их утвердит президент.