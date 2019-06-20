Более 40% украинцев хотят прямых переговоров с ЛНР и ДНР, показал опрос

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Более 40% жителей Украины считают, что прямые переговоры с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, а также с РФ способны урегулировать конфликт в Донбассе, свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом социологических исследований имени Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".

"Переговоры и компромисс с руководством России, а также ЛНР и ДНР назвали 43% опрошенных как основной путь, которым можно добиться мира в Донбассе", - свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Центра "Социальный мониторинг".

По данным исследования, 31% респондентов считают, что нужно сочетать военное сдерживание ЛНР и ДНР с международными санкциями против России, по мнению 7% опрошенных, "конфликт необходимо заморозить, отгораживаясь от ЛНР и ДНР и не признавая их официально". Не смогли определиться с ответом 11% респондентов.

Отмечается, что идея переговоров пользуется наибольшей поддержкой во всех макрорегионах (24%), кроме запада Украины. Активнее всего за переговоры выступают жители юга страны - 70%, Донбасса - 62% и востока - 49%. Военно-дипломатический путь поддерживают более 51% респондентов из западных областей, из южных - только 11%, в Донбассе - 12%. Самая высокая поддержка военного пути установления мира в Донбассе наблюдается в центре - 12% и в Донбассе - 10%.

Опрос проводился методом формализованного интервью с 7 по 19 июня 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошены 2,001 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.