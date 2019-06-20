Более 40% украинцев хотят прямых переговоров с ЛНР и ДНР, показал опрос

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Более 40% жителей Украины считают, что прямые переговоры с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, а также с РФ способны урегулировать конфликт в Донбассе, свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом социологических исследований имени Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".
"Переговоры и компромисс с руководством России, а также ЛНР и ДНР назвали 43% опрошенных как основной путь, которым можно добиться мира в Донбассе", - свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Центра "Социальный мониторинг".
По данным исследования, 31% респондентов считают, что нужно сочетать военное сдерживание ЛНР и ДНР с международными санкциями против России, по мнению 7% опрошенных, "конфликт необходимо заморозить, отгораживаясь от ЛНР и ДНР и не признавая их официально". Не смогли определиться с ответом 11% респондентов.
Отмечается, что идея переговоров пользуется наибольшей поддержкой во всех макрорегионах (24%), кроме запада Украины. Активнее всего за переговоры выступают жители юга страны - 70%, Донбасса - 62% и востока - 49%. Военно-дипломатический путь поддерживают более 51% респондентов из западных областей, из южных - только 11%, в Донбассе - 12%. Самая высокая поддержка военного пути установления мира в Донбассе наблюдается в центре - 12% и в Донбассе - 10%.
6 июня, 08:58Нужны не слова, а дела. Политолог о проблемах ДонбассаПетр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Эту заочную полемику прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.
Опрос проводился методом формализованного интервью с 7 по 19 июня 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошены 2,001 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
28 мая, 08:43Мнение: Зеленский "подступается" к Донбассу, пытаясь понять, что делатьВладимир Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Украины. Складывается впечатление, что он еще сам не решил, каким образом будет действовать, считает политолог Евгений Бень. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.