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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин ответил на вопрос о возможности назначить Грудинина премьером

Вчера, 15:53
39133
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПавел Грудинин
Павел Грудинин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Павел Грудинин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Возможность стать премьер-министром означает абсолютную чистоту и прозрачность перед страной, в частности, отсутствие какого-либо офшорного бизнеса, считает президент РФ Владимир Путин.
В ходе прямой линии в четверг президент РФ прокомментировал вопрос о том, не считает ли он необходимым, чтобы правительство страны возглавил Павел Грудинин (директор подмосковного АО "Совхоз имени Ленина"), так же, как свое время первый президент РФ Борис Ельцин понял необходимость того, чтобы правительство страны возглавил Евгений Примаков.
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"Но у Примакова не было счетов за границей. Он не занимался бизнесом. Евгений Максимович был абсолютно чистый и прозрачный человек, поэтому, прежде чем принять такие кадровые решения, как предлагаются, нужно хорошо подумать. Надо бы для начала вывести деньги из офшоров", - сказал президент РФ.
Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымПавел ГрудининВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
А сейчас у нас "кристально честный" Димон. Не было у Грудинина никаких оффшоров. Врет прямо в глаза.
21 июня, 06:47
Андрей Лебедев
000000
были и до, только глаза закрыли, зюганыч специально такого на выбора пихнул, чтоб КПРФ окончательно похоронить
20 июня, 16:36
ДИДмитрий Иванов
13300024
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