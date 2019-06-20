Путин ответил на вопрос о возможности назначить Грудинина премьером

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Возможность стать премьер-министром означает абсолютную чистоту и прозрачность перед страной, в частности, отсутствие какого-либо офшорного бизнеса, считает президент РФ Владимир Путин.

В ходе прямой линии в четверг президент РФ прокомментировал вопрос о том, не считает ли он необходимым, чтобы правительство страны возглавил Павел Грудинин (директор подмосковного АО "Совхоз имени Ленина"), так же, как свое время первый президент РФ Борис Ельцин понял необходимость того, чтобы правительство страны возглавил Евгений Примаков.

"Но у Примакова не было счетов за границей. Он не занимался бизнесом. Евгений Максимович был абсолютно чистый и прозрачный человек, поэтому, прежде чем принять такие кадровые решения, как предлагаются, нужно хорошо подумать. Надо бы для начала вывести деньги из офшоров", - сказал президент РФ.