Путин рассказал о своих часах налета с 2012 года

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что ему трудно вспомнить точно, какой у него налет, но с 2012 года в общей сложности он провел в воздухе несколько месяцев.

"Что касается налета, он большой. Честно говоря, уже не помню, но от 2012 года по сегодняшний день сейчас вот мне трудно сказать, но, если посчитать, сколько в воздухе находился... Ну, наверное, в общей сложности несколько месяцев. Просто в воздухе", - ответил Путин.