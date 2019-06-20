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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал о своих часах налета с 2012 года

Вчера, 15:52
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что ему трудно вспомнить точно, какой у него налет, но с 2012 года в общей сложности он провел в воздухе несколько месяцев.
Курсантка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков спросила у президента, какой у него общий налет за год.
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
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"Что касается налета, он большой. Честно говоря, уже не помню, но от 2012 года по сегодняшний день сейчас вот мне трудно сказать, но, если посчитать, сколько в воздухе находился... Ну, наверное, в общей сложности несколько месяцев. Просто в воздухе", - ответил Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияБезопасность
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