Путин рассказал о своих часах налета с 2012 года

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что ему трудно вспомнить точно, какой у него налет, но с 2012 года в общей сложности он провел в воздухе несколько месяцев.
Курсантка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков спросила у президента, какой у него общий налет за год.
"Что касается налета, он большой. Честно говоря, уже не помню, но от 2012 года по сегодняшний день сейчас вот мне трудно сказать, но, если посчитать, сколько в воздухе находился... Ну, наверное, в общей сложности несколько месяцев. Просто в воздухе", - ответил Путин.
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