Путин заявил, что Россия обеспечивает ядерный паритет при скромных расходах

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия, несмотря на "достаточно скромные военные расходы", не только обеспечивает военно-ядерный паритет, но и оказывается на два-три шага вперед конкурентов, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

"Несмотря на эти достаточно скромные военные расходы мы обеспечиваем не только военно-ядерный паритет, но и оказываемся еще на два-три шага вперед наших конкурентов, потому что ни у одной страны мира нет такого высокотехнологичного оружия", - заявил президент.