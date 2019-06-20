Путин рассказал, чем определяется мощь страны

"Я прочитал еще сообщение, где утверждается, и правильно утверждается, что в современном мире мощь государства определяется не столько "Посейдонами" и там "Пересветами" и другим оружием, сколько экономической мощью. Абсолютно правильно. Именно для этого мы выстраиваем работу, чтобы обеспечить нашу экономическую мощь", - сказал Путин в ходе прямой линии.