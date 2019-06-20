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РИА Новости

Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы

Вчера, 15:50
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
АЛУШТА (Крым), 20 июн – РИА Новости. Первый поезд по мосту через Керченский пролив пойдет в направлении Крыма из Москвы, заявил генеральный директор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Пять тысяч рельсов и 38 000 шпал: на Крымском мосту состыковали первую ветку
14 июня, 13:57
Пять тысяч рельсов и 38000 шпал: на Крымском мосту состыковали первую веткуСтроители состыковали рельсы первой железнодорожной ветки на Крымском мосту. Колею в 19 километров прокладывали с двух берегов Керченского пролива. На первую линию ушло 5000 рельсов и 38000 железобетонных шпал.
"Конечно, в Симферополь (из Москвы)", - сказал Гладилин в ходе шестого транспортного форума, отвечая на вопрос, в каком направлении пойдут первые поезда по Крымскому мосту.
Он добавил, что работы по строительству железнодорожных подходов к мосту со стороны Керчи идут по графику и синхронизированы со строительством железнодорожной части самого моста.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая.
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МоскваКрымОбщество
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