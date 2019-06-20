Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы

АЛУШТА (Крым), 20 июн – РИА Новости. Первый поезд по мосту через Керченский пролив пойдет в направлении Крыма из Москвы, заявил генеральный директор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.

"Конечно, в Симферополь (из Москвы)", - сказал Гладилин в ходе шестого транспортного форума, отвечая на вопрос, в каком направлении пойдут первые поезда по Крымскому мосту.

Он добавил, что работы по строительству железнодорожных подходов к мосту со стороны Керчи идут по графику и синхронизированы со строительством железнодорожной части самого моста.