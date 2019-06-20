В ЕР прокомментировали вопросы Путину по мусорной реформе

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Единая Россия" продолжит работу по совершенствованию законодательства в сфере реформирования отрасли обращения с отходами, сообщает пресс-служба единороссов, комментируя вопросы по "мусорной реформе", заданные президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.
В ходе прямой линии главе государства были заданы вопросы о причинах фактического отсутствия раздельного сбора мусора, повышения тарифов на вывоз отходов при неизменном низком качестве предоставляемой услуги и строительства мусороперерабатывающих заводов возле жилых кварталов.
"Речь идет и о тарифах, и о нормативах накопления, которые связаны с несанкционированными свалками, со свалками, которые находятся в черте городов, и о платежах граждан, об откровенном мошенничестве в регионах. Проблемы складываются на почве отсутствия раздельного сбора мусора, общения с гражданами по поводу проектов строительства полигонов, мусороперерабатывающих заводов и так далее. В рамках партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" ведется постоянный мониторинг всех этих вопросов", - сообщает пресс-служба со ссылкой на координатора партпроекта ЕР "Чистая страна", председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимира Бурматова.
Депутат напомнил, что в апреле в Челябинске был проведен первый экологический форум ЕР "Чистая страна", где тема отходов была основной. По итогам форума партия подготовила ряд предложений в адрес правительства РФ. На основе этих предложений премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал 15 поручений по наведению порядка в сфере обращения с отходами, сейчас данные поручения становятся законодательными актами. Координатор партпроекта ЕР отметил, что "Единая Россия" проводит полный цикл работы в этой сфере, начиная с анализа проблемы и заканчивая конкретными законодательными актами.
"К примеру, вчера наш комитет рассмотрел и одобрил к принятию во втором чтении закон об отходах I и II класса опасности - это самые опасные отходы, которые концентрируются в лесах и оврагах. Мы вводим институт единого федерального оператора по обращению с этими отходами. Мы рассчитываем до конца весенней сессии его принять. Очень важная тема касается строительства мусороперерабатывающих комплексов. Со стороны партии мы будем контролировать процесс строительства и обязательное общение с гражданами по поводу размещения этих объектов. Принципиально соблюдать сроки возведения при высоком качестве", - добавил Бурматов.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"