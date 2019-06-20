Путин поручит разобраться с ситуацией с зарплатой скорых в регионах

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручит министру здравоохранения Веронике Скворцовой разобраться в ситуации с зарплатами в региональных "скорых".

"Я попрошу Веронику Игоревну (Скворцову - ред.),чтобы она в региональном, там конкретный регион назывался, надо посмотреть, что по регионам происходит с точки зрения заработной платы скорой помощи", - сказал Путин в ходе прямой линии, комментируя поступившую смс по поводу заработной платы в "скорой".