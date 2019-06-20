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РИА Новости

В администрации Пушкинского района Подмосковья завершились обыски

Вчера, 15:44
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Администрация Пушкинского муниципального района Подмосковья заявила, что работает в штатном режиме после проведения обысков в кабинете главы района Евгения Жиркова.
"Девятнадцатого июня в кабинете главы Пушкинского муниципального района были проведены следственные мероприятия представителями правоохранительных органов... Администрация Пушкинского муниципального района работает в штатном режиме", - сказали РИА Новости в администрации.
В ведомстве уточнили, что информацией о причинах проведения следственных мероприятий не располагают.
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