ЕР будет контролировать процесс освобождения китов и белух в Приморье

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Активисты "Единой России" будут контролировать процесс освобождения китов и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае, сообщает пресс-служба ЕР со ссылкой на координатора партпроекта ЕР "Чистая страна", председателя комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимира Бурматова.

"Мы занимались этой ситуацией с самого начала, практически год мы ее ведем и не намерены отпускать. Все предложения, которые были сформулированы нами, приняты. Сегодня видим, как они реализуются. Нашей инициативой было установить на животных GPS-трекеры, чтобы у нас была возможность отслеживать косаток и белух после освобождения. Также нашим предложением было выпустить их в Охотское море, где существует природная кормовая база. И третье, что мы предлагали, отпустить их в летний период", – рассказал Бурматов, комментируя прямое включение журналистов из "китовой тюрьмы" в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Координатор партпроекта ЕР также поддержал решение правительства РФ запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях. Ранее вице-спикер Алексей Гордеев в ходе прямой линии заявил, что вылавливать этих животных разрешат только в научных целях.

"Я считаю, это правильно. По нашему запросу была проведена проверка, и никаких планов у компаний-отловщиков использовать их в культурно-просветительских целях не было – они просто хотели их продать. Конечно, необходимо эту строчку исключать и все", – уверен Бурматов.

В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.