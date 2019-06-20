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РИА Новости

ЕР будет контролировать процесс освобождения китов и белух в Приморье

Вчера, 15:44
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Активисты "Единой России" будут контролировать процесс освобождения китов и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае, сообщает пресс-служба ЕР со ссылкой на координатора партпроекта ЕР "Чистая страна", председателя комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимира Бурматова.
"Мы занимались этой ситуацией с самого начала, практически год мы ее ведем и не намерены отпускать. Все предложения, которые были сформулированы нами, приняты. Сегодня видим, как они реализуются. Нашей инициативой было установить на животных GPS-трекеры, чтобы у нас была возможность отслеживать косаток и белух после освобождения. Также нашим предложением было выпустить их в Охотское море, где существует природная кормовая база. И третье, что мы предлагали, отпустить их в летний период", – рассказал Бурматов, комментируя прямое включение журналистов из "китовой тюрьмы" в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
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Путин назвал причину медленного решения проблемы с "китовой тюрьмой"
Координатор партпроекта ЕР также поддержал решение правительства РФ запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях. Ранее вице-спикер Алексей Гордеев в ходе прямой линии заявил, что вылавливать этих животных разрешат только в научных целях.
"Я считаю, это правильно. По нашему запросу была проведена проверка, и никаких планов у компаний-отловщиков использовать их в культурно-просветительских целях не было – они просто хотели их продать. Конечно, необходимо эту строчку исключать и все", – уверен Бурматов.
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
Вчера, 13:40
Правительство круглосуточно контролирует ситуацию с "китовой тюрьмой"
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Единая РоссияРоссияПриморский крайОбщество
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