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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Герой России поддержал поручение Путина по дагестанским ополченцам

Вчера, 15:44
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Именно гражданское население, а не профессиональные военные дали первый отпор вторгшимся в Дагестан бандам боевиков в 1999 году, заявил председатель президиума "Офицеров России", Герой России Сергей Липовой, поддержав инициативу президента приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе.
Президент России Владимир Путин в четверг во время прямой линии поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 15:31
Путин пообещал дагестанским ополченцам выпить бокал за погибших в Ботлихе
"Мы это полностью поддерживаем. Напомню, что 20 лет назад, когда боевики Басаева вторглись в Ботлихский и Новолакский районы Дагестана, отпор агрессорам дали не только российские солдаты, но и вставшее под ружье местное ополчение. А в первые дни вторжения именно гражданское население, а не профессиональные военные отражало атаки боевиков. И именно ополченцы помогли нашей армии окончательно разгромить врага", - сказал Липовой РИА Новости.
Он назвал справедливым, что ополченцев, сражавшихся с террористами на Северном Кавказе приравняют к ветеранам боевых действий и они будут иметь право на дополнительную социальную поддержку.
В августе 1999 года в Дагестан вторглись банды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба, тогда на помощь противостоящим боевикам российским войскам пришли отряды ополченцев, сформированные из местных жителей.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбщество
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