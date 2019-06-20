Герой России поддержал поручение Путина по дагестанским ополченцам

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Именно гражданское население, а не профессиональные военные дали первый отпор вторгшимся в Дагестан бандам боевиков в 1999 году, заявил председатель президиума "Офицеров России", Герой России Сергей Липовой, поддержав инициативу президента приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе.

Президент России Владимир Путин в четверг во время прямой линии поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий.

"Мы это полностью поддерживаем. Напомню, что 20 лет назад, когда боевики Басаева вторглись в Ботлихский и Новолакский районы Дагестана, отпор агрессорам дали не только российские солдаты, но и вставшее под ружье местное ополчение. А в первые дни вторжения именно гражданское население, а не профессиональные военные отражало атаки боевиков. И именно ополченцы помогли нашей армии окончательно разгромить врага", - сказал Липовой РИА Новости.

Он назвал справедливым, что ополченцев, сражавшихся с террористами на Северном Кавказе приравняют к ветеранам боевых действий и они будут иметь право на дополнительную социальную поддержку.

В августе 1999 года в Дагестан вторглись банды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба, тогда на помощь противостоящим боевикам российским войскам пришли отряды ополченцев, сформированные из местных жителей.