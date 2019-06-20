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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Уральцы до жалобы Путину 34 раза просили решить проблемы вывоза мусора

Вчера, 15:43
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Жители города Верхняя Салда Свердловской области до обращения на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину 34 раза просили регионального оператора решить проблемы с вывозом мусора, замечания были устранены, заявили РИА Новости в пресс-службе регоператора - компании "Рифей".
Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева 21 июня выедет в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал с прямой линии о сбоях в вывозе мусора. В частности, замглавы ведомства проверит график вывоза, который в случае необходимости будет скорректирован. Прокуратура начала проверку ситуации с вывозом мусора.
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"С января 2019 года в диспетчерскую службу регионального оператора ООО "Компании "Рифей" от жителей Верхней Салды поступило 34 обращения. Вопросы касались графика вывоза ТКО, начислений, перерасчета платы и подачи заявок на вывоз мусора", – сказала представитель компании.
В пресс-службе добавили, что все обращения, поступившие в диспетчерскую службу регионального оператора по обращению с ТКО от жителей Верхней Салды, были отработаны, замечания устранены.
В связи с поступившим сообщением на прямую линию президента РФ о переполненных мусорных баках специалисты группы контроля качества выехали в Верхнюю Салду. "Проводится проверка, ситуация находится на контроле", – добавили в компании.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинСвердловская областьРоссияОбщество
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