Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте

ТБИЛИСИ, 20 июн — РИА Новости. Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.

В Тбилиси проходит 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвуют делегаты из России во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано.

Позже сотни активистов начали митинг в центре столицы и потребовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну.

Премьер-министр Мамука Бахтадзе назвал выступление Гаврилова жестом, который "вредит идее свободы Грузии". Глава Кабмина отметил, что полностью разделяет "справедливый протест грузинского общества" и призывает организаторов "незамедлительно объяснить населению причины случившегося".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна не может иметь православного союза с Россией. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сказал журналистам, что произошедшее было "протокольной ошибкой, политическое значение которой, к сожалению, не учли организаторы".

Находящийся с визитом в Баку спикер парламента Ираклий Кобахидзе сообщил журналистам, что ему было тяжело смотреть, как с его трибуны выступает российский депутат.

"К сожалению, у меня не было возможности немедленно отреагировать исходя из того, что я не нахожусь в Грузии. Я немедленно потребовал приостановить сессию, как только узнал о случившемся", — заявил он.