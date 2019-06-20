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РИА Новости

Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте

Вчера, 15:41
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© Sputnik / Shota NozadzeАкция протеста против выступления российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. 20 июня 2019
Акция протеста против выступления российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. 20 июня 2019
© Sputnik / Shota Nozadze
Акция протеста против выступления российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. 20 июня 2019
ТБИЛИСИ, 20 июн — РИА Новости. Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.
В Тбилиси проходит 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвуют делегаты из России во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано.
Вчера, 14:39
В Грузии закидали яйцами гостиницу, где находится российский депутат
Позже сотни активистов начали митинг в центре столицы и потребовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну.
Премьер-министр Мамука Бахтадзе назвал выступление Гаврилова жестом, который "вредит идее свободы Грузии". Глава Кабмина отметил, что полностью разделяет "справедливый протест грузинского общества" и призывает организаторов "незамедлительно объяснить населению причины случившегося".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна не может иметь православного союза с Россией. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сказал журналистам, что произошедшее было "протокольной ошибкой, политическое значение которой, к сожалению, не учли организаторы".
Вчера, 13:41
Сроки визита делегации РФ в Грузию не планируют сокращать из-за радикалов
Находящийся с визитом в Баку спикер парламента Ираклий Кобахидзе сообщил журналистам, что ему было тяжело смотреть, как с его трибуны выступает российский депутат.
"К сожалению, у меня не было возможности немедленно отреагировать исходя из того, что я не нахожусь в Грузии. Я немедленно потребовал приостановить сессию, как только узнал о случившемся", — заявил он.
Сам Гаврилов сообщил РИА Новости, что сроки визита российской делегации в Грузию после акции радикалов в парламенте сокращать не планируется, работа будет проходить в плановом режиме.
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Протесты в ГрузииСаломе ЗурабишвилиБидзина ИванишвилиСергей ГавриловТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
Давно пора ввести Грузии эмбарго,прервать все пути сообщение и договоры.Какие друзья.СССР уже нет давно.Остались только враги.Тем более грузины это уже доказали.
20 июня, 16:09
Андрей Алексеев
12700004
запретить туристам ехать в грузию и запретить все грузинские товары продавать в России вот тогда мозги наберут
20 июня, 15:56
Армен Манукян
12601003
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