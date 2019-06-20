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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин прокомментировал возможность сделки с США по Сирии

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не торгует союзниками, отвечая на вопрос о возможности сделки с США по Сирии.
"Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие, акции. Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем", - сказал Путин.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
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Президент добавил, что РФ, Иран, Турция, США и другие страны должны решить вопросы с политическим урегулированием в Сирии созданием Конституционного комитета и началом его функционирования.
"Нам нужно вместе всем консолидированно работать", - подчеркнул глава государства.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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