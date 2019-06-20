Путин прокомментировал возможность сделки с США по Сирии

"Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие, акции. Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем", - сказал Путин.