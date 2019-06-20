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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

СК проверит, почему лекарства с саратовских складов не попадают в аптеки

Вчера, 15:38
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следственный комитет России проверит озвученную в ходе прямой линии с президентом информацию, что имеющиеся на складах лекарства не попадают в аптеки в Саратовской области.
Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям.
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"Организовано проведение доследственной проверки по информации, озвученной в ходе прямой линии с президентом РФ. В сообщении говорилось, что на складах в Саратовской области имеются лекарства, которые, тем не менее, не поступают в аптечную сеть и соответственно к потребителям", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что следователи установят причины проблемы, а также дадут оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСледственный комитет РФВладимир ПутинСаратовская областьПроисшествия
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