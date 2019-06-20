СК проверит, почему лекарства с саратовских складов не попадают в аптеки

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следственный комитет России проверит озвученную в ходе прямой линии с президентом информацию, что имеющиеся на складах лекарства не попадают в аптеки в Саратовской области.

Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям.

"Организовано проведение доследственной проверки по информации, озвученной в ходе прямой линии с президентом РФ. В сообщении говорилось, что на складах в Саратовской области имеются лекарства, которые, тем не менее, не поступают в аптечную сеть и соответственно к потребителям", - говорится в сообщении.