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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Госдума готова к работе по изменению статьи о преступном сообществе

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству готов подключиться к работе по внесению изменений в статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") в части экономических преступлений, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").
В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня под статью о преступном сообществе "можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона". По его словам, в законодательстве нужны изменения, чтобы избежать злоупотреблений в этой сфере.
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"Безусловно, наш комитет включится в эту работу, проведем круглый стол на эту тему. Действительно, сейчас преступным сообществом называют те объединения, которые преступным сообществом и не являются. Естественно, будем над этим работать, президент обратил внимание на очень важную проблему", - заявил Емельянов.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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