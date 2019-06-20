Госдума готова к работе по изменению статьи о преступном сообществе

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству готов подключиться к работе по внесению изменений в статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") в части экономических преступлений, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня под статью о преступном сообществе "можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона". По его словам, в законодательстве нужны изменения, чтобы избежать злоупотреблений в этой сфере.