Конференция, посвященная памяти академика И.В. Курчатова

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24 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится итоговая конференция, посвященная Международной гуманитарной акции памяти академика И.В. Курчатова и 65-летию запуска первой АЭС в России и мире.