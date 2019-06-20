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РИА Новости

Конференция, посвященная памяти академика И.В. Курчатова

Вчера, 15:33
11
24 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится итоговая конференция, посвященная Международной гуманитарной акции памяти академика И.В. Курчатова и 65-летию запуска первой АЭС в России и мире.
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь ГЛЕБОВА;
- директор Мемориального дома-музея академика И.В. Курчатова Раиса КУЗНЕЦОВА;
- начальник Управления по делам СНГ, содействия международному развитию и интеграции Россотрудничества Сергей МАЛЕНКО.

В мероприятии также примут участие представители общественных организаций, иностранные и российские студенты из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

В рамках акции 29 бюстов Игоря Курчатова были переданы ключевым партнерам ГК "Росатом", научным и общественным деятелям и организациям из разных стран. География проекта: Аргентина, Армения, Белоруссия, Болгария, Бразилия, Замбия, Китай, Мальта, Руанда, Сингапур, Узбекистан, Финляндия, Франция, ЮАР. На конференции будут обсуждены ключевые аспекты проведенных в рамках акции мероприятий, планируются включения видеообращений участников акции, показ короткометражного фильма, дискуссия о роли российских ученых в достижении целей устойчивого развития. Также в программе – интерактивный модуль о взаимном влиянии русских культурных особенностей и научных достижений на примере традиций русского гостеприимства. Акция реализуется при поддержке Госкорпорации "Росатом".

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