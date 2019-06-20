Конференция, посвященная памяти академика И.В. Курчатова

Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь ГЛЕБОВА;
- директор Мемориального дома-музея академика И.В. Курчатова Раиса КУЗНЕЦОВА;
- начальник Управления по делам СНГ, содействия международному развитию и интеграции Россотрудничества Сергей МАЛЕНКО.
В мероприятии также примут участие представители общественных организаций, иностранные и российские студенты из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".
В рамках акции 29 бюстов Игоря Курчатова были переданы ключевым партнерам ГК "Росатом", научным и общественным деятелям и организациям из разных стран. География проекта: Аргентина, Армения, Белоруссия, Болгария, Бразилия, Замбия, Китай, Мальта, Руанда, Сингапур, Узбекистан, Финляндия, Франция, ЮАР. На конференции будут обсуждены ключевые аспекты проведенных в рамках акции мероприятий, планируются включения видеообращений участников акции, показ короткометражного фильма, дискуссия о роли российских ученых в достижении целей устойчивого развития. Также в программе – интерактивный модуль о взаимном влиянии русских культурных особенностей и научных достижений на примере традиций русского гостеприимства. Акция реализуется при поддержке Госкорпорации "Росатом".
Аккредитация
Огдина Лариса
Email: аno.ploshchadka@mail.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь ГЛЕБОВА;
- директор Мемориального дома-музея академика И.В. Курчатова Раиса КУЗНЕЦОВА;
- начальник Управления по делам СНГ, содействия международному развитию и интеграции Россотрудничества Сергей МАЛЕНКО.
В мероприятии также примут участие представители общественных организаций, иностранные и российские студенты из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".
В рамках акции 29 бюстов Игоря Курчатова были переданы ключевым партнерам ГК "Росатом", научным и общественным деятелям и организациям из разных стран. География проекта: Аргентина, Армения, Белоруссия, Болгария, Бразилия, Замбия, Китай, Мальта, Руанда, Сингапур, Узбекистан, Финляндия, Франция, ЮАР. На конференции будут обсуждены ключевые аспекты проведенных в рамках акции мероприятий, планируются включения видеообращений участников акции, показ короткометражного фильма, дискуссия о роли российских ученых в достижении целей устойчивого развития. Также в программе – интерактивный модуль о взаимном влиянии русских культурных особенностей и научных достижений на примере традиций русского гостеприимства. Акция реализуется при поддержке Госкорпорации "Росатом".
Аккредитация
Огдина Лариса
Email: аno.ploshchadka@mail.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/