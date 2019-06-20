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РИА Новости

Путин обещал рассмотреть корректировки для получения гражданства украинцами

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал посмотреть, какие корректировки необходимы в нормативной базе для упрощенного получения российского гражданства украинцами, живущими в РФ.
"Я посмотрю, какие нужно внести корректировки, дополнения в нормативную базу, для того чтобы вопрос (о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса) решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить", - сказал Путин на прямой линии.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 15:09
Путин ответил на вопрос о получении российского гражданства украинцами
Он отметил, что есть нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории РФ, в упрощенном порядке получать гражданство России. "Я посмотрю, как это действует на практике, это норма, которая принята недавно. Уже знаю, что есть проблемы, связанные с тем, что от граждан Украины требуют получения каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Понятно, что это замкнутый круг", - добавил президент.
По его словам, есть вопросы о получении гражданства РФ, которые приходят от украинцев, находящихся на территории других стран.
"По любому мы будем стремиться к тому, чтобы легализовать этот процесс, сделать его максимально доступным для украинцев", - заверил Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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