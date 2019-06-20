Путин обещал рассмотреть корректировки для получения гражданства украинцами

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал посмотреть, какие корректировки необходимы в нормативной базе для упрощенного получения российского гражданства украинцами, живущими в РФ.

"Я посмотрю, какие нужно внести корректировки, дополнения в нормативную базу, для того чтобы вопрос (о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса) решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить", - сказал Путин на прямой линии.

Он отметил, что есть нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории РФ, в упрощенном порядке получать гражданство России. "Я посмотрю, как это действует на практике, это норма, которая принята недавно. Уже знаю, что есть проблемы, связанные с тем, что от граждан Украины требуют получения каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Понятно, что это замкнутый круг", - добавил президент.

По его словам, есть вопросы о получении гражданства РФ, которые приходят от украинцев, находящихся на территории других стран.