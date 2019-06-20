Путин похвалил блогера Сардарова за рекламу шаурмы во время прямой линии

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил блогера Амирана Сардарова за предложение попробовать шаурму и похвалил за то, что тот во время своего видеообращения в ходе прямой линии не упустил возможности прорекламировать свой товар.

Сардаров в своем видеообращении задал президенту вопрос, касающийся закона об устойчивом рунете, и после вопроса пригласил заодно всех попробовать его шаурму, которая, по его словам, является самой вкусной шаурмой в Москве.

"Молодец, воспользовался для того, чтобы прорекламировать товар, и правильно сделал", - сказал с улыбкой Путин, прежде чем ответить на сам вопрос.

Сам блогер позже пообещал главе государства скидку в 100% на изготавливаемую продукцию.