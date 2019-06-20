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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин похвалил блогера Сардарова за рекламу шаурмы во время прямой линии

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил блогера Амирана Сардарова за предложение попробовать шаурму и похвалил за то, что тот во время своего видеообращения в ходе прямой линии не упустил возможности прорекламировать свой товар.
Сардаров в своем видеообращении задал президенту вопрос, касающийся закона об устойчивом рунете, и после вопроса пригласил заодно всех попробовать его шаурму, которая, по его словам, является самой вкусной шаурмой в Москве.
"Молодец, воспользовался для того, чтобы прорекламировать товар, и правильно сделал", - сказал с улыбкой Путин, прежде чем ответить на сам вопрос.
Сам блогер позже пообещал главе государства скидку в 100% на изготавливаемую продукцию.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 15:10
Путин заявил о необходимости поддерживать локальные продуктовые бренды
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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