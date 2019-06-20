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РИА Новости

Белоруссия подтвердила временную остановку прокачки нефти по "Дружбе"

Вчера, 15:29
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Белорусский оператор трубопровода "Дружба" подтвердил временную приостановку прокачки нефти в Польшу из-за превышения концентрации хлорорганики, об этом заявил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Ранее в четверг советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти на участке трубопроводной системы "Дружба" от Мозыря в Белоруссии до Польши приостанавливалась вечером 19-го и до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений (ХОС).
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"По факту обнаружения повышенной концентрации органических хлоридов в точечной пробе на пункте приема нефти в Адамово была выполнена немедленная остановка транспортировки в направлении Польши. В ночь на 20.06.2019 на территории Беларуси ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнен отбор точечных проб из всех ниток трубопровода и вспомогательных систем (дренажных емкостей) в пяти точках на протяжении 130 километров от государственной границы в направлении Мозыря", - говорится в комментарии Вериго, поступившем в РИА Новости.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"БелоруссияЭкономика
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