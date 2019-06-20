В Нижегородской области шесть вагонов с углем сошли с рельсов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Шесть вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Тарталей – Каменище, пострадавших нет, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 20 июня около 14.00 на 496 километре перегона Тарталей - Каменище произошел сход шести вагонов с углем грузового поезда №2185. Пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

Движение поездов временно приостановлено, работает восстановительный поезд.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ Федерации проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов.

© Фото : СК РФ Место схода вагонов грузового поезда в Нижегородской области. 20 июня 2019 © Фото : СК РФ Место схода вагонов грузового поезда в Нижегородской области. 20 июня 2019