Еще рано принимать решение об ужесточении закона о фейках, заявил Путин

"Вот вы Дзержинск упомянули, распространяется информация, связанная там с повышением радиации, еще чего-то, но я хочу сразу это подчеркнуть, чтобы все понимали, о чем идет речь. Речь идет не просто о распространении информации, а целенаправленном распространении заведомо ложной информации. Вот о чем идет речь в этом законе. Но мы посмотрим вместе на правоприменительную практику, как это реализуется в жизни, а потом уже можно сделать вывод о том, достаточно этого, либо надо сделать что-то дополнительно", - сказал Путин во время прямой линии.