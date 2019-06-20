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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Еще рано принимать решение об ужесточении закона о фейках, заявил Путин

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что нужно вначале посмотреть на правоприменительную практику закона о фейковых новостях, а потом принимать решение о необходимости ужесточения.
"Вот вы Дзержинск упомянули, распространяется информация, связанная там с повышением радиации, еще чего-то, но я хочу сразу это подчеркнуть, чтобы все понимали, о чем идет речь. Речь идет не просто о распространении информации, а целенаправленном распространении заведомо ложной информации. Вот о чем идет речь в этом законе. Но мы посмотрим вместе на правоприменительную практику, как это реализуется в жизни, а потом уже можно сделать вывод о том, достаточно этого, либо надо сделать что-то дополнительно", - сказал Путин во время прямой линии.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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