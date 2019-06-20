Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T15:29Z
https://ria.ru/20190620/1555745561.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155573/63/1555736378_0:0:2116:1190_1036x0_80_0_0_81e6f4ac2df83f48f262dccd5679f3a0.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин заявил о готовности к встрече с Трампом

Вчера, 15:26
378
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала избирательной кампании там, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Диалог всегда хорош, он всегда востребован, и, разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес – я уже много раз об этом говорил – мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнеры к этому готовы. Мы понимаем с вами, видим, что там происходит в сфере внутренней политики в США. Даже если президент хочет сделать какие-то шаги навстречу, хочет о чем-то говорить, существует масса ограничений, связанных с деятельностью других властных институтов, тем более, что сейчас действующий глава государства будет оглядываться на требования избирательной компании, в которую он уже вступил", - говорит Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Вчера, 12:11
"Мы поладим": Трамп завел любимую мантру о встрече с Путиным и СиПрезидент США настроен решительно: он намерен результативно пообщаться в Японии с лидерами РФ и КНР. Главный вопрос – а получится ли?
"Поэтому, думаю, что не так все будет просто и в наших отношениях, и имея в виду, что часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях и пытается для себя что-то выловить в этой мутной воде, придумывая всякие фейки, которые не подтверждаются, но, тем не менее, с усилиями, достойными лучшего применения, все продолжается и продолжается одно и то же", - подчеркнул глава государства.
По его словам, как только американские коллеги будут готовы, Россия ответит таким же образом, тем более, что сторонам есть о чем поговорить - как в сфере международной безопасности, разоружения, так и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях, в том числе и в экономике. "Ведь американские компании не уходят с российского рынка, работают, хоть оборот и небольшой", - добавил глава государства, отметив, что при президенте Дональде Трампе товарооборот между Россией и США вырос на 5 миллиардов долларов.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
400000
Обсудить 0
Прямая линия с Владимиром ПутинымДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин прокомментировал возможность сделки с США по Сирии
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин назвал санкции большой ошибкой со стороны США
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал нежелание Зеленского разговаривать с ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: Киев должен проявить политическую волю для урегулирования в Донбассе
Лента
новостей
Путин ответил пословицей на вопрос о подготовке к войне
Путин прокомментировал сокращение Россией расходов на оборону
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Россия сократит военные расходы в 2020 году, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин заявил, что Иран полностью выполняет договоренности с МАГАТЭ
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин заявил о необходимости реагировать на сообщения о кибератаках из США
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: Россия и Белоруссия должны сделать больше для союзного договора
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Путин рассказал, чего ждет от встречи с Абэ
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: применение США силы против Ирана стало бы катастрофой для региона
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин объяснил, почему он всегда вежлив с иностранными политиками
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин анонсировал решение по приему девушек в Нахимовское училище
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
Лента новостейМолния