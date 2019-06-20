Путин заявил о готовности к встрече с Трампом

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала избирательной кампании там, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Диалог всегда хорош, он всегда востребован, и, разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес – я уже много раз об этом говорил – мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнеры к этому готовы. Мы понимаем с вами, видим, что там происходит в сфере внутренней политики в США. Даже если президент хочет сделать какие-то шаги навстречу, хочет о чем-то говорить, существует масса ограничений, связанных с деятельностью других властных институтов, тем более, что сейчас действующий глава государства будет оглядываться на требования избирательной компании, в которую он уже вступил", - говорит Путин.

"Поэтому, думаю, что не так все будет просто и в наших отношениях, и имея в виду, что часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях и пытается для себя что-то выловить в этой мутной воде, придумывая всякие фейки, которые не подтверждаются, но, тем не менее, с усилиями, достойными лучшего применения, все продолжается и продолжается одно и то же", - подчеркнул глава государства.

По его словам, как только американские коллеги будут готовы, Россия ответит таким же образом, тем более, что сторонам есть о чем поговорить - как в сфере международной безопасности, разоружения, так и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях, в том числе и в экономике. "Ведь американские компании не уходят с российского рынка, работают, хоть оборот и небольшой", - добавил глава государства, отметив, что при президенте Дональде Трампе товарооборот между Россией и США вырос на 5 миллиардов долларов.