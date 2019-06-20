На Урале проверят ситуацию с вывозом мусора после жалоб Путину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Прокуратура в городе Верхняя Салда Свердловской области организовала проверку ситуации с вывозом мусора после жалоб местных жителей президенту России в ходе прямой линии, сообщает в четверг надзорное ведомство региона.

Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева 21 июня выедет в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал с прямой линии о сбоях в вывозе мусора. В частности, замглавы ведомства проверит график вывоза, который в случае необходимости будет скорректирован.

"Верхнесалдинская городская прокуратура совместно с Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой организовала проверку соблюдения требований законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнесалдинского городского округа по доводам обращения граждан, направленным на прямую линию президента Российской Федерации", - говорится в сообщении прокуратуры.

На территории Верхней Салды региональным оператором по вывозу твердых бытовых отходов является ООО "Рифей", которое заключило договор субподряда с МУП "Городской УЖКХ".

Прокуратура даст правовую оценку исполнения требований законодательства при организации вывоза отходов в Верхнесалдинском городском округе. Будет проверено, как исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятия, вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре, какие меры предпринял региональный оператор по установке контейнеров для сбора мусора в частном секторе городского округа. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Надзорное ведомство также отмечает, что прокуратура области во взаимодействии с ФАС России не оставила без внимания факты незаконного повышения тарифов на услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Так, в действиях Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области выявлены нарушения в области ценообразования, о которых был проинформирован губернатор региона.