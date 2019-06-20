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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин и сегодня согласился бы на предложение Ельцина возглавить Россию

Вчера, 15:24
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что если вернуться на 20 лет назад, то он бы вновь принял предложение Бориса Ельцина сменить его на посту руководителя страны, потому что тогда Россия находилась в сложной ситуации.
Ранее Путин поручил правительству во время прямой линии приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий.
"Когда впервые Борис Николаевич (Ельцин) мне это предложил, я сказал, что я не готов, я не представляю для себя такой судьбы и в конечном итоге же согласился... Страна находилась в очень сложной ситуации, и если бы тогда террористам удалось реализовать свой план в Дагестане, то тогда возникли бы системные проблемы на всем Северном Кавказе, а потом и в Поволжье… Но этого удалось избежать. Мы сохранили суверенитет, территориальную целостность", - сказал президент в ответ на вопрос, согласился бы он, отматывая историю на 20 лет назад, вновь принять предложение Бориса Ельцина сменить его на посту главы государства.
"Я очень благодарен дагестанцам и Дагестану за их позицию тогда, ну и сегодня... поэтому, конечно, ответ на ваш вопрос может быть положительный, тем более что нам сделать это вместе удалось, благодаря поддержке всей страны", - подчеркнул российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
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В августе 1999 года в Дагестан вторглись банды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба, тогда на помощь противостоящим боевикам российским войскам пришли отряды ополченцев, сформированные из местных жителей.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Миллион вопросов президенту: Владимир Путин на прямой линии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин успел ответить на 81 вопрос.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Врачи федерального центра сердечно сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
1422006
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинБорис ЕльцинРоссияПолитика
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