Путин и сегодня согласился бы на предложение Ельцина возглавить Россию

"Когда впервые Борис Николаевич (Ельцин) мне это предложил, я сказал, что я не готов, я не представляю для себя такой судьбы и в конечном итоге же согласился... Страна находилась в очень сложной ситуации, и если бы тогда террористам удалось реализовать свой план в Дагестане, то тогда возникли бы системные проблемы на всем Северном Кавказе, а потом и в Поволжье… Но этого удалось избежать. Мы сохранили суверенитет, территориальную целостность", - сказал президент в ответ на вопрос, согласился бы он, отматывая историю на 20 лет назад, вновь принять предложение Бориса Ельцина сменить его на посту главы государства.