Путин потребовал немедленно исправить ситуацию с ценами на авиакеросин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что ситуация с высокими ценами на авиакеросин в России, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена.

"Что касается авиационных перевозок в целом, они растут, на самом деле... А вот то, что растут тарифы на перевозки, авиационные билеты, здесь ничего хорошего нет, хотя правительство, конечно, предпринимает необходимые решения. В чем это выражается? Ну, во-первых, сохранили НДС на все авиационные перевозки через Москву, а те авиационные перевозки, которые осуществляются не через Москву, с целью стимулирования межрегиональных перевозок, там НДС вообще обнулен", - сказал Путин.

"В целом это хорошая мера, но возникли другие проблемы. Они связаны прежде всего с затратами в целом на обслуживание самолетов в аэропортах, но и одна из основных проблем, на мой взгляд, это стоимость авиационного керосина", - добавил он.

"По цене билета, скажем, для "Аэрофлота", 30% - это цена авиационного топлива. Я разговаривал по этому поводу в правительстве, с теми, кто в правительстве за это отвечает, и хочу еще раз напомнить: это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается и авиационного топлива, это касается и битумов, потому что дороги надо строить", - подчеркнул президент.

По словам президента, подобная ситуация стала следствием реализации в России налогового маневра - обнуления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых - НДПИ. При этом принятые правительством меры для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива - ввод обратного акциза для нефтепереработки и механизм компенсации компаниями средств, которые они могли бы получить от реализации нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке - оказались недостаточны.

"А проблема в том, что вот эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационный бензин. Его просто не включили. Моторное топливо включили - все бензины, дизель; авиационный керосин просто не включили. И это проблема", - заключил Путин.