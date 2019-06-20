Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T15:24Z
https://ria.ru/20190620/1555745367.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155573/64/1555736459_0:0:2843:1599_1036x0_80_0_0_aaff8c56c65cdd1a9be30df9b4ad5e0d.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин потребовал немедленно исправить ситуацию с ценами на авиакеросин

Вчера, 15:24
501
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что ситуация с высокими ценами на авиакеросин в России, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена.
"Что касается авиационных перевозок в целом, они растут, на самом деле... А вот то, что растут тарифы на перевозки, авиационные билеты, здесь ничего хорошего нет, хотя правительство, конечно, предпринимает необходимые решения. В чем это выражается? Ну, во-первых, сохранили НДС на все авиационные перевозки через Москву, а те авиационные перевозки, которые осуществляются не через Москву, с целью стимулирования межрегиональных перевозок, там НДС вообще обнулен", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 13:54
Путин попросит ФАС заняться жалобой омича на рост цен за вывоз мусора
"В целом это хорошая мера, но возникли другие проблемы. Они связаны прежде всего с затратами в целом на обслуживание самолетов в аэропортах, но и одна из основных проблем, на мой взгляд, это стоимость авиационного керосина", - добавил он.
"По цене билета, скажем, для "Аэрофлота", 30% - это цена авиационного топлива. Я разговаривал по этому поводу в правительстве, с теми, кто в правительстве за это отвечает, и хочу еще раз напомнить: это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается и авиационного топлива, это касается и битумов, потому что дороги надо строить", - подчеркнул президент.
По словам президента, подобная ситуация стала следствием реализации в России налогового маневра - обнуления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых - НДПИ. При этом принятые правительством меры для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива - ввод обратного акциза для нефтепереработки и механизм компенсации компаниями средств, которые они могли бы получить от реализации нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке - оказались недостаточны.
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:13
Путин назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
"А проблема в том, что вот эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационный бензин. Его просто не включили. Моторное топливо включили - все бензины, дизель; авиационный керосин просто не включили. И это проблема", - заключил Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
1410001
Обсудить 1
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Путин ответил пословицей на вопрос о подготовке к войне
Путин прокомментировал сокращение Россией расходов на оборону
РИА
Новости
Сотрудники в офисе
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин назвал санкции большой ошибкой со стороны США
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: Россия и Белоруссия должны сделать больше для союзного договора
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос о получении российского гражданства украинцами
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал нежелание Зеленского разговаривать с ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин вновь ответил на вопрос о строительстве моста через реку Лена
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин прокомментировал возможность сделки с США по Сирии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: возвращение России в социализм в полном объеме маловероятно
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
У России есть своя версия крушения малайзийского Боинга, заявил Путин
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский отменил указ Ющенко об использовании проблесковых маячков
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Владимир Коган
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин рассказал, за какой поступок ему стыдно
Герой России поддержал поручение Путина по дагестанским ополченцам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
12:12Косачев прокомментировал ситуацию в Тбилиси
12:11В Приамурье проверят, как депутат заксобрания за год заработал три копейки
12:10Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
Лента новостейМолния