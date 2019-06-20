Путин призвал создать в МВД управление по надзору за делами по наркотикам

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. МВД России необходимо создать в системе собственной безопасности управление, которое займется контролем за работой полиции в борьбе с наркотиками, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Здесь самое главное - наладить контроль, поэтому, думаю, что поговорю еще с Генпрокуратурой, с ФСБ, с МВД. Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое отдельное управление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. И ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться", - заявил глава государства.