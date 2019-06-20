Необходимо требовать соблюдения российских законов, заявил адвокат

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Конституция РФ и российское законодательство учитывает интересы бизнесменов, проблема заключается в неправильном применении законов, заявил РИА Новости адвокат Александр Карабанов.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что "бесконечное содержание под стражей" предпринимателей является одной из главных проблем правоохранительной системы, и добавил, что до конца года ждет предложения об улучшении этой ситуации от Генпрокуратуры и Верховного суда РФ.

"Подобные инициативы уже 10 лет никак не сдвигаются с места и, к сожалению, носят формальный характер. В данный момент основная проблема – это злоупотребления со стороны именно рядовых сотрудников правоохранительных органов, которые настаивают на заключении под стражу. При этом суды данные прошения почти всегда удовлетворяют. В конечном итоге, когда на проблему, на арест очередного бизнесмена обращает внимание уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, судебное решение уже фактически вступает в силу. Данный порядок уже потерял всякую эффективность", - заявил Карабанов.

По его словам, для решения проблем на этом уровне необходимо жестче контролировать работу следствия.

"На самом деле, у нас замечательное, продуманное законодательство, но совершенно отвратительно работает правоприменение. Гарант конституции, президент должен добиваться того, чтобы эти законы работали, чтобы должностные лица отвечали за свои действия и решения", - отметил адвокат.