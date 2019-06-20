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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Необходимо требовать соблюдения российских законов, заявил адвокат

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Карабанов
Александр Карабанов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Карабанов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Конституция РФ и российское законодательство учитывает интересы бизнесменов, проблема заключается в неправильном применении законов, заявил РИА Новости адвокат Александр Карабанов.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что "бесконечное содержание под стражей" предпринимателей является одной из главных проблем правоохранительной системы, и добавил, что до конца года ждет предложения об улучшении этой ситуации от Генпрокуратуры и Верховного суда РФ.
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"Подобные инициативы уже 10 лет никак не сдвигаются с места и, к сожалению, носят формальный характер. В данный момент основная проблема – это злоупотребления со стороны именно рядовых сотрудников правоохранительных органов, которые настаивают на заключении под стражу. При этом суды данные прошения почти всегда удовлетворяют. В конечном итоге, когда на проблему, на арест очередного бизнесмена обращает внимание уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, судебное решение уже фактически вступает в силу. Данный порядок уже потерял всякую эффективность", - заявил Карабанов.
По его словам, для решения проблем на этом уровне необходимо жестче контролировать работу следствия.
"На самом деле, у нас замечательное, продуманное законодательство, но совершенно отвратительно работает правоприменение. Гарант конституции, президент должен добиваться того, чтобы эти законы работали, чтобы должностные лица отвечали за свои действия и решения", - отметил адвокат.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымАлександр КарабановБорис ТитовГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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