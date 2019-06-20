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РИА Новости

ВСУ наращивают силы у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Вчера, 15:22
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
"Украинские силовики продолжают укреплять позиции и наращивать силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения", - заявил Осадчий.
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Он уточнил, что разведка ЛНР зафиксировала прибытие в подконтрольный ВС Украины населенный пункт Светлодарск двух бронированных разведывательно-дозорных машин.
"Прибывшее вооружение и военная техника, по команде командиров подразделений 30 бригады (ВС Украины, - ред.), размещено вблизи жилых домов, что подвергает опасности жизни и здоровье мирных жителей", - заявил начальник пресс-службы оборонного ведомства республики.
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