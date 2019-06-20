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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: Россия и Белоруссия должны сделать больше для союзного договора

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия сделали немало в реализации союзного договора, но этого недостаточно, можем и должны больше, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Что-то не было сделано (со стороны) России, Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Белоруссии. Мы сейчас договорились с (президентом Белоруссии - ред.) Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано. И во что нужно внести соответствующие коррективы. Вот сейчас экспертные группы, сформированные на уровне руководителей правительства, заместителей руководителей правительства, сейчас этим активно занимаются", - сказал Путин в ходе прямой линии.
"На самом деле и сделано, кстати говоря, немало. В том числе в социальной сфере, с точки зрения свободного передвижения товаров и услуг, людей, с точки зрения социальных гарантий с обеих сторон. На самом деле сделано немало, но, на мой взгляд, этого недостаточно. Можем сделать и должны сделать гораздо больше", - добавил глава государства.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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