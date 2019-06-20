Путин: Россия и Белоруссия должны сделать больше для союзного договора

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия сделали немало в реализации союзного договора, но этого недостаточно, можем и должны больше, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Что-то не было сделано (со стороны) России, Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Белоруссии. Мы сейчас договорились с (президентом Белоруссии - ред.) Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано. И во что нужно внести соответствующие коррективы. Вот сейчас экспертные группы, сформированные на уровне руководителей правительства, заместителей руководителей правительства, сейчас этим активно занимаются", - сказал Путин в ходе прямой линии.
"На самом деле и сделано, кстати говоря, немало. В том числе в социальной сфере, с точки зрения свободного передвижения товаров и услуг, людей, с точки зрения социальных гарантий с обеих сторон. На самом деле сделано немало, но, на мой взгляд, этого недостаточно. Можем сделать и должны сделать гораздо больше", - добавил глава государства.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"