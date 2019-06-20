Путин: Россия и Белоруссия должны сделать больше для союзного договора

"Что-то не было сделано (со стороны) России, Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Белоруссии. Мы сейчас договорились с (президентом Белоруссии - ред.) Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано. И во что нужно внести соответствующие коррективы. Вот сейчас экспертные группы, сформированные на уровне руководителей правительства, заместителей руководителей правительства, сейчас этим активно занимаются", - сказал Путин в ходе прямой линии.