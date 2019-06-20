Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

"У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад,на создание так называемого союзного государства - это не единое государство, это не одно и тоже. Ну, там много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты, единой валюты и так далее", - сказал Путин в ходе прямой линии.