Россией может руководить любая политическая партия, считает Путин

"То, что политические силы, которые придерживаются левых, социалистических идей, могут контролировать страну и верховную политическую власть, я этого не исключаю. Любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к народу, к населению, к избирателям, способна завоевать его симпатии и утвердиться", - сказал Путин в ходе прямой линии.

"Будет ли это хорошо для страны? Я не знаю, потому что одно дело национализировать все и вся, а другое дело - добиться, чтобы национализированные эффективно работали - это разные вещи. Элементы, скажем, государственного влияния и государственного регулирования у нас и так присутствует. Это отдельная большая дискуссия", - добавил глава государства.