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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Россией может руководить любая политическая партия, считает Путин

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Любая политическая партия может руководить Россией в результате выборов, в том числе социалисты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То, что политические силы, которые придерживаются левых, социалистических идей, могут контролировать страну и верховную политическую власть, я этого не исключаю. Любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к народу, к населению, к избирателям, способна завоевать его симпатии и утвердиться", - сказал Путин в ходе прямой линии.
"Будет ли это хорошо для страны? Я не знаю, потому что одно дело национализировать все и вся, а другое дело - добиться, чтобы национализированные эффективно работали - это разные вещи. Элементы, скажем, государственного влияния и государственного регулирования у нас и так присутствует. Это отдельная большая дискуссия", - добавил глава государства.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияПолитика
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