Путин прокомментировал нежелание Зеленского разговаривать с ДНР и ЛНР

"Если уж он (Владимир Зеленский - ред.) оказался в том месте, где он сейчас находится, стал главой государства, то нужно эту проблему решать, тем более что в ходе избирательной кампании он об этом неоднократно говорил. Собственно, сделал это ядром своей избирательной кампании", - сказал Путин.

"Но сейчас что происходит? Будучи за границей, в Париже, по-моему, он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода, решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно", - отметил глава РФ.