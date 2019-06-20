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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин прокомментировал нежелание Зеленского разговаривать с ДНР и ЛНР

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Современная истории не знает примеров разрешения конфликта без прямого диалога сторон, Киев должен проявить политическую волю для урегулирования в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Если уж он (Владимир Зеленский - ред.) оказался в том месте, где он сейчас находится, стал главой государства, то нужно эту проблему решать, тем более что в ходе избирательной кампании он об этом неоднократно говорил. Собственно, сделал это ядром своей избирательной кампании", - сказал Путин.
"Но сейчас что происходит? Будучи за границей, в Париже, по-моему, он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода, решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно", - отметил глава РФ.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
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