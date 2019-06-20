Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T15:10Z
https://ria.ru/20190620/1555744620.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/19/1555741914_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_688a66f186df62f0c4b12de4f26d1444.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: возвращение России в социализм в полном объеме маловероятно

Вчера, 15:10
461
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Возвращение России в социализм в полном объеме маловероятно - страна стала другой, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии.
"Возможен ли возврат? Ну почему? В социализм в полном объеме, это мое личное мнение, маловероятно. Просто маловероятно, страна другая стала. Это только через очень тяжелые внутренние конфликты возможно. Нам нужны эти конфликты?" - сказал президент.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Вчера, 15:12
Россией может руководить любая политическая партия, считает Путин
"То, что политические силы, которые придерживаются левых взглядов, социалистических идей, могут контролировать страну и верховную политическую власть, я этого не исключаю. Любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к народу, к населению, к избирателям, способна завоевать его симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти", - добавил Путин.
В вопросе, который был задан президенту, напоминалось о его высказываниях по поводу того, что дороги назад к социализму нет, и говорилось о том, почему не спросили мнения людей о том, нужно ли сохранять Советский Союз.
"Во-первых, у людей спрашивали в начале 90-х и, несмотря на то, что 74% проголосовало за сохранение Советского Союза, потом почему-то никто об этом не вспомнил. И Верховный совет РСФСР проголосовал, по сути, за роспуск Советского Союза. Это были представители народа, они за это проголосовали", - сказал президент РФ.
Он предположил, что вопрос задал сторонник каких-то левых взглядов, возможно, компартии. "А кто, как не компартия, распустил Советский Союз? Но это именно так и было сделано. И Михаил Сергеевич Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, и вторая противоборствующая тогда сторона, все выходцы из политбюро ЦК КПСС... Ну вот и чего, вопрос то о чем?" - заключил Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 15:42
Путин заявил, что лично контролирует проблему роста тарифов ЖКХ
10400526
Обсудить 3
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Россией может руководить любая политическая партия, считает Путин
РИА
Новости
Путин объяснил, для чего нужен закон об оскорблении государства
Путин прокомментировал применение статьи об оскорблении государства
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал нежелание Зеленского разговаривать с ДНР и ЛНР
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: Россия и Белоруссия должны сделать больше для союзного договора
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос о получении российского гражданства украинцами
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин и сегодня согласился бы на предложение Ельцина возглавить Россию
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: Киев должен проявить политическую волю для урегулирования в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин разъяснил суть закона о устойчивости Рунета
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин назвал санкции большой ошибкой со стороны США
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин вновь ответил на вопрос о строительстве моста через реку Лена
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал о последствиях звонков о "минировании"
Путин ответил пословицей на вопрос о подготовке к войне
Путин прокомментировал сокращение Россией расходов на оборону
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин раскритиковал Зеленского за отказ от диалога с ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин заявил, что в сфере оборота наркотиков не может быть либерализации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
Лента новостейМолния