Путин: возвращение России в социализм в полном объеме маловероятно

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Возвращение России в социализм в полном объеме маловероятно - страна стала другой, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии.

"Возможен ли возврат? Ну почему? В социализм в полном объеме, это мое личное мнение, маловероятно. Просто маловероятно, страна другая стала. Это только через очень тяжелые внутренние конфликты возможно. Нам нужны эти конфликты?" - сказал президент.

"То, что политические силы, которые придерживаются левых взглядов, социалистических идей, могут контролировать страну и верховную политическую власть, я этого не исключаю. Любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к народу, к населению, к избирателям, способна завоевать его симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти", - добавил Путин.

В вопросе, который был задан президенту, напоминалось о его высказываниях по поводу того, что дороги назад к социализму нет, и говорилось о том, почему не спросили мнения людей о том, нужно ли сохранять Советский Союз.

"Во-первых, у людей спрашивали в начале 90-х и, несмотря на то, что 74% проголосовало за сохранение Советского Союза, потом почему-то никто об этом не вспомнил. И Верховный совет РСФСР проголосовал, по сути, за роспуск Советского Союза. Это были представители народа, они за это проголосовали", - сказал президент РФ.

Он предположил, что вопрос задал сторонник каких-то левых взглядов, возможно, компартии. "А кто, как не компартия, распустил Советский Союз? Но это именно так и было сделано. И Михаил Сергеевич Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, и вторая противоборствующая тогда сторона, все выходцы из политбюро ЦК КПСС... Ну вот и чего, вопрос то о чем?" - заключил Путин.