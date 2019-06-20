Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь подал в отставку, сообщила пресс-служба КС.

Ранее премьер Молдавии Майя Санду призвала судей КС уйти в отставку после того, как они приняли, а затем пересмотрели решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

"Двадцатого июня 2019 года Михай Поалелунжь подал заявление об отставке с поста судьи и председателя Конституционного суда", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте КС.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.