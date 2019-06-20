Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь подал в отставку, сообщила пресс-служба КС.
Ранее премьер Молдавии Майя Санду призвала судей КС уйти в отставку после того, как они приняли, а затем пересмотрели решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
"Двадцатого июня 2019 года Михай Поалелунжь подал заявление об отставке с поста судьи и председателя Конституционного суда", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте КС.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.