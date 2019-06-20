Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T15:10Z
https://ria.ru/20190620/1555744599.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку

Вчера, 15:10
304
КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь подал в отставку, сообщила пресс-служба КС.
Ранее премьер Молдавии Майя Санду призвала судей КС уйти в отставку после того, как они приняли, а затем пересмотрели решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Вчера, 13:45
Премьер Молдавии хочет упразднить госсекретарей и "вернуть" замминистров
"Двадцатого июня 2019 года Михай Поалелунжь подал заявление об отставке с поста судьи и председателя Конституционного суда", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте КС.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Вчера, 12:40
В Молдавии остановили процесс приватизации госимущества
1020000
Обсудить 0
Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал нежелание Зеленского разговаривать с ДНР и ЛНР
РИА
Новости
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демпартии Молдавии уехал в Лондон
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
Константин Затулин
К провокациям в Грузии причастны и украинские парламентарии, заявил Затулин
Лента
новостей
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Эстония закупит немецкие противотанковые системы на 40 миллионов евро
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский отменил указ Ющенко об использовании проблесковых маячков
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
Константин Затулин
В ГД объяснили, почему часть депутатов отказалась ехать на МАП в Тбилиси
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: Россия и Белоруссия должны сделать больше для союзного договора
Президент Молдавии призвал членов Конституционного суда уйти в отставку
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
Борьбу за пост премьера в Британии продолжат три кандидата
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер Молдавии хочет упразднить госсекретарей и "вернуть" замминистров
Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Источник сообщил о конфиденциальной обстановке на саммите Евросоюза
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
Лента новостейМолния