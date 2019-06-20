Путин ответил на вопрос о получении российского гражданства украинцами

"В целом посмотрим, какие нужно внести изменения в нормативную базу, чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, этот процесс был максимально либеральным. Даже, я уже говорил об этом, не только для находящихся на территории РФ. Я знаю, что в объеме информации, которую я изучил, там много вопросов от граждан Украины, которые не находятся на территории РФ, находятся где-то за границей, кстати говоря, в том числе на территории самой Украины. Но чтобы получить гражданство России, нужно все-таки приехать в РФ", - сказал Путин.