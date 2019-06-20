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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин ответил на вопрос о получении российского гражданства украинцами

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Россия будет стремиться либерализовать процесс получения российского гражданства украинцами, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
"В целом посмотрим, какие нужно внести изменения в нормативную базу, чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, этот процесс был максимально либеральным. Даже, я уже говорил об этом, не только для находящихся на территории РФ. Я знаю, что в объеме информации, которую я изучил, там много вопросов от граждан Украины, которые не находятся на территории РФ, находятся где-то за границей, кстати говоря, в том числе на территории самой Украины. Но чтобы получить гражданство России, нужно все-таки приехать в РФ", - сказал Путин.
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Он отметил, что с трудом себе представляет, что "в сегодняшних условиях можно обратиться в консульские учреждения РФ для решения такого вопроса".
"Мы будем стремиться к тому, чтобы либерализовать этот процесс и сделать его максимально доступным для украинцев", - добавил Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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