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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

СК проверит жалобу Путину об отсутствии водопровода в тюменском селе

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. СК и прокуратура Тюменской области проведет проверку по обращению местной жительницы в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным об отсутствии водопровода в селе Каскара, сообщают пресс-службы ведомств.
"Следственными органами СК РФ по Тюменской области организовано проведение пдоследственной роверки по информации, поступившей на прямую линию с президентом РФ, от жительницы села Каскара Тюменского района об отсутствии в данном населенном пункте водопровода", - говорится в сообщении СК.
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Согласно словам местной жительницы, органы местного самоуправления не принимают меры для решения проблемы.
"Ситуация поставлена прокурором Тюменской области на контроль", - добавляется в сообщении ГП РФ.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСледственный комитет РФВладимир ПутинТюменская областьПроисшествия
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