СК проверит жалобу Путину об отсутствии водопровода в тюменском селе

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. СК и прокуратура Тюменской области проведет проверку по обращению местной жительницы в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным об отсутствии водопровода в селе Каскара, сообщают пресс-службы ведомств.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области организовано проведение пдоследственной роверки по информации, поступившей на прямую линию с президентом РФ, от жительницы села Каскара Тюменского района об отсутствии в данном населенном пункте водопровода", - говорится в сообщении СК.