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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

СК проверяет жалобу жительницы Рославля на сложности с детской поликлиникой

Вчера, 15:06
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку после обращения жительницы города Рославля Смоленской области, которая в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о том, как проблематично попасть на прием в местную детскую поликлинику, сообщается на сайте СК РФ.
Во время прямого включения в ходе прямой линии президенту о своих сложностях рассказала жительница города Рославля Смоленской области. По ее словам, трудно попасть на прием в местную детскую поликлинику: несколько часов приходится проводить в очереди, также ощущается серьезный дефицит специалистов, и молодой матери приходится с маленьким ребенком ездить на автобусе до Смоленска. Такая поездка, по словам женщины, занимает больше двух часов.
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"Инициировано проведение доследственной проверки по обращению жительницы города Рославля Смоленской области, адресованному на прямую линию с президентом РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи оценят действия должностных лиц, ответственных за оказание медпомощи детям в Рославльской центральной районной больнице.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСледственный комитет РФВладимир ПутинСмоленская областьРоссияОбщество
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