СК проверяет жалобу жительницы Рославля на сложности с детской поликлиникой

Во время прямого включения в ходе прямой линии президенту о своих сложностях рассказала жительница города Рославля Смоленской области. По ее словам, трудно попасть на прием в местную детскую поликлинику: несколько часов приходится проводить в очереди, также ощущается серьезный дефицит специалистов, и молодой матери приходится с маленьким ребенком ездить на автобусе до Смоленска. Такая поездка, по словам женщины, занимает больше двух часов.