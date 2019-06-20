СК проверяет жалобу жительницы Рославля на сложности с детской поликлиникой

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку после обращения жительницы города Рославля Смоленской области, которая в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о том, как проблематично попасть на прием в местную детскую поликлинику, сообщается на сайте СК РФ.
Во время прямого включения в ходе прямой линии президенту о своих сложностях рассказала жительница города Рославля Смоленской области. По ее словам, трудно попасть на прием в местную детскую поликлинику: несколько часов приходится проводить в очереди, также ощущается серьезный дефицит специалистов, и молодой матери приходится с маленьким ребенком ездить на автобусе до Смоленска. Такая поездка, по словам женщины, занимает больше двух часов.
"Инициировано проведение доследственной проверки по обращению жительницы города Рославля Смоленской области, адресованному на прямую линию с президентом РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи оценят действия должностных лиц, ответственных за оказание медпомощи детям в Рославльской центральной районной больнице.
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