Путин призвал наладить систему постоянной переподготовки медработников

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нужно наладить систему постоянной переподготовки и повышение квалификации медицинских работников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Договорю про подготовку врачей: здесь очень важно и в той сфере, о которой вы говорили, и вообще в целом, когда мы говорили о здравоохранении, - нужно, безусловно, наладить систему постоянной переподготовки и повышение квалификации, с одной стороны. А с другой стороны – контроля за повышением этой квалификации, всего этого процесса", - сказал Путин во время прямой линии.
Ранее президент назвал три основных проблемы здравоохранения в России - это доступность первичного звена, дефицит кадров и лекарственное обеспечение.
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Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"