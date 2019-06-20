Путин призвал наладить систему постоянной переподготовки медработников

"Договорю про подготовку врачей: здесь очень важно и в той сфере, о которой вы говорили, и вообще в целом, когда мы говорили о здравоохранении, - нужно, безусловно, наладить систему постоянной переподготовки и повышение квалификации, с одной стороны. А с другой стороны – контроля за повышением этой квалификации, всего этого процесса", - сказал Путин во время прямой линии.