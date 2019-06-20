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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин призвал наладить систему постоянной переподготовки медработников

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нужно наладить систему постоянной переподготовки и повышение квалификации медицинских работников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Договорю про подготовку врачей: здесь очень важно и в той сфере, о которой вы говорили, и вообще в целом, когда мы говорили о здравоохранении, - нужно, безусловно, наладить систему постоянной переподготовки и повышение квалификации, с одной стороны. А с другой стороны – контроля за повышением этой квалификации, всего этого процесса", - сказал Путин во время прямой линии.
Ранее президент назвал три основных проблемы здравоохранения в России - это доступность первичного звена, дефицит кадров и лекарственное обеспечение.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
140004
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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