Путин попросил Усса доложить о работе с жалобой на нехватку школ и парка

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии попросил губернатора Красноярского края Александра Усса съездить и поговорить с людьми из микрорайона "Солнечный" Красноярска, жительница которого пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, а потом доложить ему.

Жительница микрорайона "Солнечный " в Красноярске Ксения Бессонова пожаловалась президенту, что в ее микрорайоне не хватает школы, детского сада и парка.

"Я хотел бы в этой связи вот что сказать, ведь проблема сейчас возникла. Она не возникла в связи с изменениями в области жилищного строительства и до сегодняшнего времени она в целом должна была бы решаться. Ваш пример, видимо, говорит об обратном, в целом по стране она решалась каким образом: когда привлекались деньги напрямую вкладчиков, которые софинансировали строительство, то тогда в договорах совместного строительства были заложены и вопросы, связанные со строительством социальной инфраструктуры, в частности, школ, больниц, детских садов и так далее. Почему-то в вашем случае мы это не наблюдаем, но это явно упущение тех, кто принимал решение на местном и, соответственно, региональном уровне", - рассказал Путин.

По его словам, эта проблема со временем будет более острой. "И говорю об этом, чтобы еще раз обратить на это внимание и правительства России, и коллег в регионах. Почему? Потому что мы переходим на новые формы жилищного строительства, связанные с тем, что мы снимаем нагрузку и риски, точнее даже риски с граждан, чтобы не плодить новые проблемы с недостроями. И переносим эти риски на плечи финансовых организаций при поддержке государства", - отметил президент.

Как заявил Путин, теперь по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство, задачей правительства вместе с регионами РФ является выработка правовой системы, которая бы обеспечивала возведение инфраструктуры.

Губернатор Красноярского края Александр Усса отметил, что микрорайон "Солнечный" далеко не идеальный, находится на окраине и зоной приоритетного внимания никогда не был.

"В то же время отвечу, что в этом году там сдана школа и сдан детский садик, на открытии которого я сам был. Относительно того, что земля, пригодная для стройки, в том числе вот такого социального плана, в этом году отдана муниципалитетам под коммерческое жилье - это для меня новость, и если это так, то мы подкорректируем это решение. При этом хочу отметить, что микрорайон находится на окраине города, и в этом смысле возможности для того, чтобы сделать там и парковую зону, по-видимому, найдем. И еще скажу о том, что именно этот микрорайон проходит у нас в приоритетный проект "жилье". И в этом смысле современные градостроительные подходы там, конечно, могут быть реализованы", - рассказал губернатор.

Путин обратился к губернатору и поручил съездить и обязательно поговорить с людьми. "Еще раз там побывайте, посмотрите, что нужно сделать там для развития инфраструктуры социальной, о чем вот женщина просит. Если нужно какая-то помощь, мы готовы в индивидуальном порядке точечно ее оказать, но, мне кажется, Красноярский край в состоянии справиться с этой задачей. А во всяком случае отдельно доложите мне, пожалуйста", - сказал президент.