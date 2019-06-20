СК проверит сообщение об экологической катастрофе в Подмосковье

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следователи проверят сообщения СМИ об экологической катастрофе в Раменском районе Подмосковья из-за того, что агрофирма организовала полигоны по утилизации отходов около населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Раменское ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, об экологической катастрофе в Раменском районе", - говорится в сообщении.

СК сообщает, что по информации СМИ, агрофирма организовала полигоны по утилизации опасных отходов близко к населенным пунктам. СМИ сообщают, что десятки тысяч тонн сточных вод свозят из соседней области. Из-за этого отравляются грунтовые воды, из которых люди употребляют воду. Добавляется, что полигон находится всего в 200 метрах от ближайших дачных участков и в двух километрах от крупных населенных пунктов с детсадами и школами.