Эстония закупит немецкие противотанковые системы на 40 миллионов евро

ТАЛЛИН, 20 июн - РИА Новости. Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) и немецкая компания EuroSpike GmbH подписали в четверг в Таллине рамочное соглашение о поставках Силам обороны дальнобойных противотанковых систем на сумму 40 миллионов евро, сообщила пресс-служба RKIK.
"Рамочный договор заключен на семь лет. Противотанковые системы существенно улучшат мощь пехотных бригад, увеличив дальность выстрела и способность отслеживать цель", - говорится в сообщении.
По данным эстонских военных, размещенная перед ракетой камера позволяет при наведении на цель видеть то же, что видит ракета, что дает возможность более точного наведения. То же самое происходит и в ситуации, когда стрелок не видит цель непосредственно. Система с боеприпасами может быть использована как на автомобиле, так и в переносном варианте пехотинцами.
Первая поставка составит 18 противотанковых систем нового поколения с боеприпасами. Соглашением предусмотрены также закупки дополнительного оборудования, техническая поддержка и подготовка личного состава. Системы будут взяты на вооружение в третьем квартале 2020 года.
Сейчас на вооружении в Силах обороны Эстонии находятся противотанковые системы Mapats, Milan и Javelin.
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