Эстония закупит немецкие противотанковые системы на 40 миллионов евро

По данным эстонских военных, размещенная перед ракетой камера позволяет при наведении на цель видеть то же, что видит ракета, что дает возможность более точного наведения. То же самое происходит и в ситуации, когда стрелок не видит цель непосредственно. Система с боеприпасами может быть использована как на автомобиле, так и в переносном варианте пехотинцами.