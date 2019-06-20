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РИА Новости

Эстония закупит немецкие противотанковые системы на 40 миллионов евро

Вчера, 15:10
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© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
ТАЛЛИН, 20 июн - РИА Новости. Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) и немецкая компания EuroSpike GmbH подписали в четверг в Таллине рамочное соглашение о поставках Силам обороны дальнобойных противотанковых систем на сумму 40 миллионов евро, сообщила пресс-служба RKIK.
"Рамочный договор заключен на семь лет. Противотанковые системы существенно улучшат мощь пехотных бригад, увеличив дальность выстрела и способность отслеживать цель", - говорится в сообщении.
По данным эстонских военных, размещенная перед ракетой камера позволяет при наведении на цель видеть то же, что видит ракета, что дает возможность более точного наведения. То же самое происходит и в ситуации, когда стрелок не видит цель непосредственно. Система с боеприпасами может быть использована как на автомобиле, так и в переносном варианте пехотинцами.
Первая поставка составит 18 противотанковых систем нового поколения с боеприпасами. Соглашением предусмотрены также закупки дополнительного оборудования, техническая поддержка и подготовка личного состава. Системы будут взяты на вооружение в третьем квартале 2020 года.
Сейчас на вооружении в Силах обороны Эстонии находятся противотанковые системы Mapats, Milan и Javelin.
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