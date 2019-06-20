Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власть не может не обращать внимание на глумление над символами государства, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

По словам президента, закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом.

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