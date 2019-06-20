МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власть не может не обращать внимание на глумление над символами государства, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
По словам президента, закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом.
"А такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимание. Более того, такая практика не какая-то квасная российская, во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже", - добавил Путин.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"