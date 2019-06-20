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РИА Новости

Власть не может не обращать внимание на глумление над символами государства

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власть не может не обращать внимание на глумление над символами государства, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
По словам президента, закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом.
"А такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимание. Более того, такая практика не какая-то квасная российская, во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже", - добавил Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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