Критика власти должна быть свободной, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Критика власти должна быть свободной, но власть не может не обращать внимание на глумление над символами государства, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

"Я понимаю, о чем речь. В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной. Люди должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов", - сказал Путин, отвечая на вопрос главного администратора паблика MDK Роберто Панчвидзе.

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По словам президента, закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом.

"А такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимание. Более того, такая практика не какая-то квасная российская, во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже", - добавил Путин.