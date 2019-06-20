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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Критика власти должна быть свободной, заявил Путин

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТрансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Критика власти должна быть свободной, но власть не может не обращать внимание на глумление над символами государства, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
"Я понимаю, о чем речь. В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной. Люди должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов", - сказал Путин, отвечая на вопрос главного администратора паблика MDK Роберто Панчвидзе.
По словам президента, закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом.
"А такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимание. Более того, такая практика не какая-то квасная российская, во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже", - добавил Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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