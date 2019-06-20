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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин заявил, что в сфере оборота наркотиков не может быть либерализации

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что несмотря на то, что больше четверти заключенных осуждены по делу о наркотиках, либерализации быть не может.
"У нас действительно за нарушения в сфере оборота наркотиков очень много обвиняемых приговоров. И более того, от всего количества тюремного населения, так условно говоря, 26% сидельцев - это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, наркотических средств и препаратов, прекурсоров", - сказал Путин в ходе прямой линии в четверг.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 14:57
"Мы ни с кем не ругались", но и сдаваться не собираемся. Путин о санкцияхВ ходе прямой линии с Владимиром Путиным зашла речь о внешнеполитических вопросах. Президента спросили о западных санкциях.
По его словам, либерализации статьи быть не должно.
"Нужно ли либерализировать эту сферу деятельности? На мой взгляд – нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика", - сказал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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ОбществоПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссия
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