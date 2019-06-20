Путин заявил, что в сфере оборота наркотиков не может быть либерализации

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что несмотря на то, что больше четверти заключенных осуждены по делу о наркотиках, либерализации быть не может.
"У нас действительно за нарушения в сфере оборота наркотиков очень много обвиняемых приговоров. И более того, от всего количества тюремного населения, так условно говоря, 26% сидельцев - это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, наркотических средств и препаратов, прекурсоров", - сказал Путин в ходе прямой линии в четверг.
По его словам, либерализации статьи быть не должно.
"Нужно ли либерализировать эту сферу деятельности? На мой взгляд – нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика", - сказал Путин.
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