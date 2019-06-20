Путин прокомментировал дело Голунова

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Необходимо провести следственные действия, которые позволят выявить всех виновных по делу журналиста Ивана Голунова, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и из-за этого людей в тюрьму не зажали, чтобы не было таких случаев, как с журналистом (Иваном Голуновым - ред.), которого чуть в тюрьму не посадили. И генералы были за это уволены. Надеюсь, что будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию", - заявил глава государства.

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Журналиста Ивана Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции он попросит снять с должностей, что в итоге и произошло.

Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.