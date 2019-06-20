Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко отменил решение о ликвидации возглавляемой им неканонической церковной структуры — "Киевского патриархата".
"Отменили ликвидацию Киевского патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевского патриархата и существование Киевской патриархии как юридического лица, которое должно владеть имуществом, и монастырями, и учебными учреждениями, которыми она владела до этого дня", — заявил он на пресс-конференции.
По словам Филарета, так постановил "поместный собор", который прошел сегодня в Киеве. А прошлогодний "объединительный собор" лидер раскольников назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Кроме того, как следует из постановления, опубликованного изданием "Апостроф", сегодняшний "поместный собор" решил, что томос об автокефалии, полученный так называемой Православной церковью Украины, не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя.
Неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата, которую возглавляет Филарет, прекратила существование после "объединительного собора", состоявшегося 15 декабря. Тогда УПЦ КП и еще одна неканоническая Украинская автокефальная православная церковь объединились и создали новую структуру, получившую название "Православная церковь Украины". Ее главой стал "митрополит" Епифаний Думенко.
В начале января патриарх Константинопольский Варфоломей выдал этой структуре томос об автокефалии, серьезно ограничивающий ее права. Но мировое православие ПЦУ пока так и не признало.
Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "объединительном соборе". В Русской православной церкви каноническое значение собрания в Киеве назвали ничтожным, автокефалию — пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Несколько месяцев спустя Филарет заявил о разделении ПЦУ и обвинил ее главу в нарушении договоренностей: по словам раскольника, именно он должен был остаться фактическим руководителем церкви, а Епифаний отвечал бы только за внешнее представительство. Кроме того, Филарет заявил, что не считает Епифания независимым предстоятелем, а "новую церковь" назвал неканонической.
В ПЦУ заявили о единстве и поддержке Епифания, а Филарету пригрозили "каноническими и юридическими последствиями".