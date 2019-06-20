Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко отменил решение о ликвидации возглавляемой им неканонической церковной структуры — "Киевского патриархата".

"Отменили ликвидацию Киевского патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевского патриархата и существование Киевской патриархии как юридического лица, которое должно владеть имуществом, и монастырями, и учебными учреждениями, которыми она владела до этого дня", — заявил он на пресс-конференции.

По словам Филарета, так постановил "поместный собор", который прошел сегодня в Киеве. А прошлогодний "объединительный собор" лидер раскольников назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".

Кроме того, как следует из постановления, опубликованного изданием "Апостроф" , сегодняшний "поместный собор" решил, что томос об автокефалии, полученный так называемой Православной церковью Украины, не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя.

Неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата, которую возглавляет Филарет, прекратила существование после "объединительного собора", состоявшегося 15 декабря. Тогда УПЦ КП и еще одна неканоническая Украинская автокефальная православная церковь объединились и создали новую структуру, получившую название "Православная церковь Украины". Ее главой стал "митрополит" Епифаний Думенко.

В начале января патриарх Константинопольский Варфоломей выдал этой структуре томос об автокефалии, серьезно ограничивающий ее права. Но мировое православие ПЦУ пока так и не признало.

Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "объединительном соборе". В Русской православной церкви каноническое значение собрания в Киеве назвали ничтожным, автокефалию — пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

Несколько месяцев спустя Филарет заявил о разделении ПЦУ и обвинил ее главу в нарушении договоренностей: по словам раскольника, именно он должен был остаться фактическим руководителем церкви, а Епифаний отвечал бы только за внешнее представительство. Кроме того, Филарет заявил, что не считает Епифания независимым предстоятелем, а "новую церковь" назвал неканонической.